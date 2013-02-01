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债券 | 2013年 2月 1日 星期五 15:28 BJT

欧元债市: 德债重拾跌势,投资者关注欧美经济数据

若欧洲央行(ECB)宣布,银行业下周打算再偿还一大笔三年期紧急贷款,则德债期货可能进一步下跌.

"风险在于银行业再次有强劲表现,德债并不喜欢这样,因为人们认为这是冒险的讯号,不管这种看法是对是错,"一交易员说.

关注焦点将转向美国非农就业数据,在近期其他数据传递出好坏不一的信号后,非农就业数据显得尤为关键.

"要是会出现利好德债多头的消息,也会非常少.在评估风险偏好之后,我们建议今日做空,"德商行分析师团队在报告中称.(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜/艾茂林; 审校 王洋/侯向明)
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