欧元债市: 德债重拾跌势,投资者关注欧美经济数据

美国金融：美联储可能避免升息与缩表同时进行--纽约联储主席
路透纽约4月7日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周五称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)未来可能避免在开始缩减4.5万亿美元的债券组合的同时升息，美联储的升息计划只会“暂停一小下”。
若欧洲央行(ECB)宣布,银行业下周打算再偿还一大笔三年期紧急贷款,则德债期货可能进一步下跌.
"风险在于银行业再次有强劲表现,德债并不喜欢这样,因为人们认为这是冒险的讯号,不管这种看法是对是错,"一交易员说.
关注焦点将转向美国非农就业数据,在近期其他数据传递出好坏不一的信号后,非农就业数据显得尤为关键.
"要是会出现利好德债多头的消息,也会非常少.在评估风险偏好之后,我们建议今日做空,"德商行分析师团队在报告中称.(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜/艾茂林; 审校 王洋/侯向明)
路透纽约4月7日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周五称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)未来可能避免在开始缩减4.5万亿美元的债券组合的同时升息，美联储的升息计划只会“暂停一小下”。
* 美国10年期和七年期公债收益率触及11月18日以来最低 * 3月美国雇主新增就业岗位9.8万个，少于预期 * 纽约联储杜德利称，缩表或仅导致升息“稍稍暂停” * 美国对叙利亚空军基地发动袭击，限制收益率进一步涨幅 路透纽约4月7日 - 美国公债收益率周五上涨，逆转了稍早弱于预期 的美国就业数据带动的大跌走势，因一位美国联邦储备理事会(FED/美联 储)官员的讲话提振了升息预期。 指标10年期公债收益率尾盘报2.380%，较周四尾盘升近4个基点，远 高于11月18日以来最低的2.269%。 美国劳工部称，3月非农就业岗位增加9.8万个，为去年5月以来的最 小增幅，远低于路透调查的分析师预计的18万个后，美债收益率触及盘中 低位。 纽约联储总裁杜德利稍晚称，美联储可能避免在开始缩减规模达4.5 万亿美元的债券组合的同时升息，这可能促使升息计划仅“稍稍暂停”。 上周，这位颇有影响的美联储决策者称，最快今年开始缩表，早于大 部分分析师的预期。 分析师称，投资者
路透约翰内斯堡4月7日 - 南非兰特兑美元周五下滑，此前惠誉将该国信贷评等下调至“垃圾级”，因经济不明朗。这是在上周前财长戈尔丹被革职后，第二家将该国评等下调至垃圾级的信贷评级机构。