欧元债市: 德债下滑,因美股引领的股市涨势打击债券需求

韩国经济：家庭债务上升可能抑制消费--央行
“看看有关家庭财务、福利和其他国内外的相关研究报告，可发现家庭债务或许已在抑制消费，”韩国央行在为国会下属一个委员会的会议准备的声明中说。
美国公债周五收低,之前美国公布的数据显示就业成长和制造业改善带动股市上涨,并打压公债避险需求.
德债料将因此动能继续承压,但最终或许会稍作喘息,因有迹象显示西班牙的问题正在发酵.西班牙首相拉霍伊面临要求其辞职的呼声,意大利的一起银行业欺诈案调查进入关键阶段.
"继周五美国公债收跌后,今日市场走低.但我并不相信欧洲消息利空德债,"一名交易商称.
"西班牙和意大利的这些消息都开始受到人们略微认真地对待,此前则大多被忽视."(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
伦敦美债 东京美债
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜; 审校 田建华)
“看看有关家庭财务、福利和其他国内外的相关研究报告，可发现家庭债务或许已在抑制消费，”韩国央行在为国会下属一个委员会的会议准备的声明中说。
路透上海4月6日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，其2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2应于下周三（12日）兑付利息，由于公司已于2016年10月10日进入重整程序，本期债券利息偿付存在不确定性。而该期中票去年就已出现付息违约。
路透北京4月6日 - 中国国家主席习近平日前对芬兰进行国事访问。中国官媒新华社周三晚间发布两国建立和推进面向未来的新型合作伙伴关系的联合声明指出，将提升双向投资水平，努力建设积极稳定的营商环境；推动双边贸易平衡增长，并致力于消除各种贸易壁垒和保护知识产权。