欧元债市: 德债下滑,因美股引领的股市涨势打击债券需求

美国公债周五收低,之前美国公布的数据显示就业成长和制造业改善带动股市上涨,并打压公债避险需求.

德债料将因此动能继续承压,但最终或许会稍作喘息,因有迹象显示西班牙的问题正在发酵.西班牙首相拉霍伊面临要求其辞职的呼声,意大利的一起银行业欺诈案调查进入关键阶段.

"继周五美国公债收跌后,今日市场走低.但我并不相信欧洲消息利空德债,"一名交易商称.

"西班牙和意大利的这些消息都开始受到人们略微认真地对待,此前则大多被忽视."(完)

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