欧元债市:政治风险提升西班牙和意大利公债收益率

韩国经济：家庭债务上升可能抑制消费--央行
“看看有关家庭财务、福利和其他国内外的相关研究报告，可发现家庭债务或许已在抑制消费，”韩国央行在为国会下属一个委员会的会议准备的声明中说。
* 西班牙和意大利公债收益率上升,因政治风险升温
* 德债反弹,因二线国家公债下滑
路透伦敦2月4日 - 西班牙和意大利公债收益率周一上涨,因两国政治不确定性令投资人不安,威胁到今年较高收益欧元区公债的强劲升势.
德债收复上周部分失地,因欧元区二线国家公债遭遇新的卖压,西班牙10年期公债收益率 升至六周高位,带动投资人重回欧元区最低风险公债.
西班牙反对党--社会党周日要求首相拉霍伊(Mariano Rajoy)为贪腐丑闻辞职,与此同时民调也显示,拉霍伊所属中右翼人民党的支持率跌至记录最低水平.
而在意大利,前总理贝鲁斯柯尼在本月即将举行的大选中支持率越来越高,令投资人担心.
一交易商表示,"市场基本上回吐1月几乎所有的升幅...有一些卖盘,但不是来自本土...是海外投资人在卖出.市场有些担心贝鲁斯柯尼民调支持率上升."
西班牙10年期公债收益率 一度大涨24个基点,报5.45%,为12月中来最高,意大利10年期公债收益率 跳升15个基点,报4.48%.
二线国家公债今年开局强劲,意大利公债收益率挫至两年低点,受助于央行资金供应宽松以及欧洲央行承诺在必要时进场购债.
德债期货 日内高涨63个跳动点,收报142.64,德国10年期公债收益率 下跌6个基点,报1.62%.(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
“看看有关家庭财务、福利和其他国内外的相关研究报告，可发现家庭债务或许已在抑制消费，”韩国央行在为国会下属一个委员会的会议准备的声明中说。
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