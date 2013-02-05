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货币新闻 | 2013年 2月 5日 星期二 17:13 BJT

欧元债市: 德债期货在PMI数据公布后下跌,触及盘中低位

路透伦敦2月5日 - 德债期货周二下跌,此前的PMI调查显示,欧元区企业对本地区经济的未来更加乐观.

周二公布的调查显示,1月德国民间行业扩张速度为一年半多以来最快,表明德国经济在2012年第四季萎缩后,现已步入复苏轨道. ?

德债期货 下跌16个跳动点,报142.48,此前一度触及盘中低点142.45.(完)
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