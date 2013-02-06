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债券 | 2013年 2月 7日 星期四 02:37 BJT

欧元债市:德债期货上涨,因标售需求强劲且二线国家公债受创

* 市场关注意大利和西班牙政局

* 德国五年期公债标售吸引强劲需求

* 周四西班牙公债标售料对二线国家公债很关键

* 市场震荡,特别是二线公债市场

路透伦敦2月6日 - 德债期货周三上扬,五年期德债标售结果显示投资人担心西班牙和意大利政局稳定性,对避险资产有强劲需求.

德债走强的基调看来将延续至周四,投资人对周四西班牙标售高至45亿欧元的公债感到不安.西班牙正受到腐败丑闻困扰,已令民众质疑首相拉霍伊的前途.

德债标售也受到今年收益率上涨的扶助.欧洲银行偿还大量欧洲央行紧急贷款,令投资人预期银行体系过度流动性可能较原先预想的更快减少.

德国发售的32.7亿欧元公债被投资人一抢而空,得标利率为0.68%,较首次发售高15个基点.

德债期货 结算价升34个跳动点,报142.54,10年期德债收益率报1.63%,跌3个基点,五年期德债收益率跌2.5个基点,报0.68%.

西班牙10年期公债收益率 升6个基点,报5.44%,意大利10年期公债收益率 收益率升7个基点,报4.55%.

周四,投资人除了会关注西班牙公债标售外,还将留意欧洲央行货币政策会议.债市交易商表示,他们将观察是否有迹象显示欧洲央行总裁德拉吉会因近期欧元强势而软化货币政策立场.(完)

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