欧元债市:德债期货上涨,因标售需求强劲且二线国家公债受创

中国房地产：天津深化区域性住房限购和差别化房贷，非本地家庭限购一套
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
* 市场关注意大利和西班牙政局
* 德国五年期公债标售吸引强劲需求
* 周四西班牙公债标售料对二线国家公债很关键
* 市场震荡,特别是二线公债市场
路透伦敦2月6日 - 德债期货周三上扬,五年期德债标售结果显示投资人担心西班牙和意大利政局稳定性,对避险资产有强劲需求.
德债走强的基调看来将延续至周四,投资人对周四西班牙标售高至45亿欧元的公债感到不安.西班牙正受到腐败丑闻困扰,已令民众质疑首相拉霍伊的前途.
德债标售也受到今年收益率上涨的扶助.欧洲银行偿还大量欧洲央行紧急贷款,令投资人预期银行体系过度流动性可能较原先预想的更快减少.
德国发售的32.7亿欧元公债被投资人一抢而空,得标利率为0.68%,较首次发售高15个基点.
德债期货 结算价升34个跳动点,报142.54,10年期德债收益率报1.63%,跌3个基点,五年期德债收益率跌2.5个基点,报0.68%.
西班牙10年期公债收益率 升6个基点,报5.44%,意大利10年期公债收益率 收益率升7个基点,报4.55%.
周四,投资人除了会关注西班牙公债标售外,还将留意欧洲央行货币政策会议.债市交易商表示,他们将观察是否有迹象显示欧洲央行总裁德拉吉会因近期欧元强势而软化货币政策立场.(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
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以下为路透中文新闻为您整理的3月27日-31日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周贬0.06%。本周汇价先扬后抑，前半周投资者对特朗普财政支出刺激前景失望，美元指数跌至11月以来最低，人民币大幅升至一个月新高；而英国在周三正式启动脱欧程序，刺激欧元走弱美元走升，人民币小步贬值，中资大行则提供美元流动性以支撑汇价。在四月习近平访美和对中国汇率操纵国的判定出结果之前，人民币料基本稳定。 公开市场操作: --在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放助力央行当周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。