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债券 | 2013年 2月 13日 星期三 01:25 BJT

欧元债市: 西班牙和意大利公债走强,但因政治不确定性反弹可能短暂

路透伦敦2月12日 - 意大利和西班牙公债周二反弹,因一些国内买家在近期大跌后低吸,但鉴于两国政治不确定性,公债反弹可能短暂.

意大利10年期公债 收益率收挫11个基点,至4.51%,1月底迄今累计上升了37个基点.

西班牙10年期公债 收益率跌10个基点,至5.34%,同期攀升了大约39个基点.

德债期货 跌30个跳动点,结算价报142.55,该期货连续两日上攻143.00水准,技术分析师称若突破,可能为升向200日移动均线切入位143.15铺路,这预示了进一步的升势.(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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