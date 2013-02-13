欧元债市: 意大利公债上扬,因新债标售进展顺利

路透伦敦2月13日 - 意大利公债收益率周三回落,之前该国在近两年来首次标售30年期公债,寻求收益的投资者的买兴抵消了对该国政治稳定性的忧虑带来的压力.

分析师称,至少在2月24-25日大选前,意大利公债价格摇摆的走势可能继续.

意大利标售约66亿欧元多个年期的公债,其中包括自2011年5月以来首次发行的30年期公债,市场需求强劲,但借贷成本高于之前的标售.

两年期意大利公债收益率 回落12个基点,报4.39%,较2月高位低约40个基点,但较1月低位高出约30个基点.

二线公债人气改善重压德债.德债期货 跌50个跳动点,收报142.05.

10年期德债收益率 上扬3个基点,报1.67%.(完)

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