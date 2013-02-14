欧元债市: 欧元区经济衰退加深推高避险德债价格

* 德债期货上扬半个点,因欧元区GDP数据逊于预期

* 欧元区二线国家公债的韧性暗示潜在的风险胃纳

* 德债在关键技术阻力位附近徘徊

路透伦敦2月14日 - 德债期货周四上涨,因欧元区经济增长数据逊于预期,促使部份投资人买入低风险公债避险.

欧盟统计局周四发布数据显示,欧元区第四季国内生产总值(GDP)较前季下滑0.6%,较上年同期下滑0.9%.路透调查预估分别为下滑0.4%和下滑0.7%. 欧元区三大经济体德国,法国和意大利经济表现均较预期差.

数据推高德债.德债期货 上扬54个跳动点,结算价报142.59.

经济成长疲弱对欧元区二线国家带来双重打击,这些国家仍在努力摆脱庞大债务,同时,令德债收益率保持在较低水平,因预期欧洲央行将降息.

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称,银行在央行存款的利率有可能降为负值.交易商直指冈斯坦西欧的讲话支持德债.

"GDP数据疲弱,之后冈斯坦西欧提到负利率.市场可能有些反应过度,但这推动德债升穿阻力位142.15,目前徘徊在下一个阻位力142.55附近,"一交易商说.

欧元区二线国家公债市场对GDP数据的反应较为平淡,凸显投资人的风险意愿,可能是由于欧洲央行承诺,若欧元区国家寻求救助,央行将进行干预.

欧洲央行的承诺使投资人不愿意卖出意大利和西班牙公债,相反,他们回到这些市场寻求获利.

意大利公债 和西班牙公债 缩减早盘跌幅,两国的10年期公债收益率尾盘分别持平在4.40%和5.21%.(完)

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