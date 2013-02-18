欧元债市: 德债上涨,意大利大选前投资者转向低风险资产

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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* 德债因二线国家公债收益率上升而受益
* 意大利公债收益率在周末大选前上升
* 市场关注本周稍晚公布的欧洲央行贷款偿还计划
路透伦敦2月18日 - 德国公债周二表现优于意大利和西班牙公债,因投资者在本周末意大利大选前转向风险较低的资产.
市场动向反映出意大利2月24-25日大选存在不确定性,即是否会造成议会的分裂并阻碍政府的改革努力,市场人士称这些疑虑或使意大利公债本周承压.
意大利10年期公债收益率(殖利率) 日内上涨4个基点,至4.41%,可比德国公债收益率 则下跌3.5个基点至1.63%.
但交易员称,意大利公债成交清淡--部分因美国市场逢公共假期休市,收益率保持在近期的区间内.
西班牙10年期公债收益率 上涨5个基点,报5.25%.西班牙公债遭遇卖压,也反映出投资者在为周四30-40亿欧元的公债标售腾出空间.
德国公债期货 上涨42个跳动点至142.76,短期内料升向位于143.00上方的近期交易区间高端.
虽然意大利大选将主导市场人气,但投资者也将密切关注周二公布的德国ZEW经济景气指数和周四公布的欧元区采购经理人指数(PMI)初值.
欧洲央行周五还将公布第二批三年期紧急贷款偿还计划的数额.(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 ; (翻译 张荻; 审校 张涛)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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