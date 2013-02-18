欧元债市: 德债上涨,意大利大选前投资者转向低风险资产

* 德债因二线国家公债收益率上升而受益

* 意大利公债收益率在周末大选前上升

* 市场关注本周稍晚公布的欧洲央行贷款偿还计划

路透伦敦2月18日 - 德国公债周二表现优于意大利和西班牙公债,因投资者在本周末意大利大选前转向风险较低的资产.

市场动向反映出意大利2月24-25日大选存在不确定性,即是否会造成议会的分裂并阻碍政府的改革努力,市场人士称这些疑虑或使意大利公债本周承压.

意大利10年期公债收益率(殖利率) 日内上涨4个基点,至4.41%,可比德国公债收益率 则下跌3.5个基点至1.63%.

但交易员称,意大利公债成交清淡--部分因美国市场逢公共假期休市,收益率保持在近期的区间内.

西班牙10年期公债收益率 上涨5个基点,报5.25%.西班牙公债遭遇卖压,也反映出投资者在为周四30-40亿欧元的公债标售腾出空间.

德国公债期货 上涨42个跳动点至142.76,短期内料升向位于143.00上方的近期交易区间高端.

虽然意大利大选将主导市场人气,但投资者也将密切关注周二公布的德国ZEW经济景气指数和周四公布的欧元区采购经理人指数(PMI)初值.

欧洲央行周五还将公布第二批三年期紧急贷款偿还计划的数额.(完)

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