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债券 | 2013年 2月 19日 星期二 15:28 BJT

欧元债市: 德债期货小涨,关注德国经济景气指数

据路透访问的36位分析师,定于1000GMT公布的德国2月ZEW经济景气指数,料从1月的31.5升至35.0.

一交易员称,"人们当前试着淡化疲软的(GDP)数据,因该数据是回顾以往状况,且此后情势已经改善.但是我不知道是否市场对此买账."

"我认为当前市场还在低位...意大利周末进行选举,以及周五(银行业)偿还LTRO贷款.我们持多头立场."

德债期货 最新涨7个跳动点至142.83,周一结算价为142.76.(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 田建华; 审校 张明钧)
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