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债券 | 2013年 2月 20日 星期三 01:37 BJT

欧元债市: 意大利公债在大选前持稳,寻求高收益的买盘涌现

* 意大利公债在大选前持稳

* 意大利大选紧张情绪料令德债保持良好买盘

* 西班牙公债收益率在短债发售后小跌

路透伦敦2月19日 - 意大利公债周二持稳,投资人担心周末意大利大选可能产生一个软弱的政府,这被寻求高收益投资人的买盘所抵消.

近几周,意大利大选结果不明朗,可能影响意大利改革努力的风险时常令意大利公债承压,但价格每逢下跌基本上都能获得新的买兴.

交易商表示,买家不仅包括国内银行和对风险有承受能力的对冲基金,而且还包括了退休基金和保险商等中长线投资者.

意大利10年期公债收益率 跌1个基点,报4.40%,较指标10年期德债收益率高约280基点,自1月中以来,该收益率在约4.1%-4.75%的区间内交投.

西班牙成功发售40亿欧元短债后,意大利公债表现略逊于西班牙公债.分析师表示,在意大利大选前,西班牙周四发售较长期公债可能更具挑战性.

西班牙10年期公债收益率 跌4个基点,报5.22%.

避险德债持稳,对意大利大选的关注令德国公布强于预期的信心数据后引发的卖压短暂.

德债期货 升7个跳动点,收报142.83,10年期德债收益率 跌0.6个基点,报1.622%.

对意大利大选的担忧预计将在周三为德债标售提供支撑.分析师表示,短期内对低风险资产的需求预计将持坚,但德债收益率也不太可能大跌.(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 于春红)
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