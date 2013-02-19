欧元债市: 意大利公债在大选前持稳,寻求高收益的买盘涌现

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
*--中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
* 意大利公债在大选前持稳
* 意大利大选紧张情绪料令德债保持良好买盘
* 西班牙公债收益率在短债发售后小跌
路透伦敦2月19日 - 意大利公债周二持稳,投资人担心周末意大利大选可能产生一个软弱的政府,这被寻求高收益投资人的买盘所抵消.
近几周,意大利大选结果不明朗,可能影响意大利改革努力的风险时常令意大利公债承压,但价格每逢下跌基本上都能获得新的买兴.
交易商表示,买家不仅包括国内银行和对风险有承受能力的对冲基金,而且还包括了退休基金和保险商等中长线投资者.
意大利10年期公债收益率 跌1个基点,报4.40%,较指标10年期德债收益率高约280基点,自1月中以来,该收益率在约4.1%-4.75%的区间内交投.
西班牙成功发售40亿欧元短债后,意大利公债表现略逊于西班牙公债.分析师表示,在意大利大选前,西班牙周四发售较长期公债可能更具挑战性.
西班牙10年期公债收益率 跌4个基点,报5.22%.
避险德债持稳,对意大利大选的关注令德国公布强于预期的信心数据后引发的卖压短暂.
德债期货 升7个跳动点,收报142.83,10年期德债收益率 跌0.6个基点,报1.622%.
对意大利大选的担忧预计将在周三为德债标售提供支撑.分析师表示,短期内对低风险资产的需求预计将持坚,但德债收益率也不太可能大跌.(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
伦敦美债 东京美债
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 于春红)
*--中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
路透香港4月10日 - 香港信报周一引述市场消息报导，中国将最快7月宣布中港“债券通”的详情，计划开通初期先推行北向买卖的“先北后南”做法；同时“债券通”可透过两大渠道，包括场外市场（OTC）和港交所进行交易。
路透上海4月10日 - 中国银行间市场周一流动性宽松依旧，短期回购利率继续下滑；隔 夜资金依旧较为泛滥，不过与上日相比，七天以上资金供给略显收敛，因下周起缴税影响料 加大，面对不确定性市场心态稍显谨慎。 “今天还是宽松，跟上周五差不多，出钱要费点周折，”北京一券商交易员称。 华东一银行交易员指出，尽管整体充裕局面未改，但七天及以上资金供给没有上周五那 么泛滥，近期将展开的缴税应该是主要制约因素。 她还谈到，因4月缴税规模历来较大，对流动性的冲击不小，不过从近期公开市场操作 来看，调控的日益精细化显示流动性尽在央行掌握中。 中国央行周一公告称，受地方债发行缴款等因素影响，银行体系流动性总量有所下降但 仍处于较高水平，今日公开市场仍不进行操作；至此逆回购操作已连续第11日暂停。据此计 算，今日净回笼100亿元。 “央行（公开市场）公告原因说的特别明确，既然把握的这么精准，市场真缺钱了肯定 也看得到，（这周）到期的MLF应该也会续的。”她表示。 据路透统计，4月13日（周四）和1