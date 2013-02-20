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债券 | 2013年 2月 20日 星期三 15:46 BJT

欧元债市: 德债期货受股市回温冲击而下跌,关注德国标债

欧洲投资者料在2月24-25日意大利选举前夕保持谨慎,限制避险品种德债跌幅,并为1030 GMT左右进行的10年期德债标售提供支撑.

"今天的发债应该会进行顺利,我认为需求不很庞大,但我确信一定会发出去."一位交易员称.

周四西班牙将发售至多40亿欧元债券而法国发行的固定利率和通膨挂钩债券亦可最高达105亿欧元.(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王冠中/石冠兰; 审校 田建华)

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