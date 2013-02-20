欧元债市: 德债标售需求疲弱拖累德债跌至近六周低位

中美贸易：美国对中国进口铝箔发起双反调查会致产业两败俱伤--中国商务部
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。
* 德债标售需求,令德债期货跌至近六周低位
* 近期前景的不确定性,打压德债标售需求
* 在西班牙周四标售公债前,其公债收益率持稳
路透伦敦2月20日 - 德债周三下跌,且标售的10年期德债成绩不佳,因投资人迎来将可能决定未来几周低风险资产需求的事件之际,离场观望.
德国标售40.4亿欧元公债,需求低于预期,且低于上次标售,还差一点就实现五个月来首次出现需求低于供应的公债标售.
在德债标售后,德债期货 下跌59个跳动点,收报142.23,为约一周低位,结算价报142.42.
10年期德债收益率 升4个基点,报1.66%.
市场人士将需求疲弱归因于在本周末意大利大选前,投资人不愿意建立重大头寸,且他们需要经济数据提供的更清楚信号,以判决欧元区各国经济进展如何.
周二公布的德国投资人信心数据良好也被指是导致公债需求疲弱的原因之一,且如果周四和周五分别公布的采购经理人指数及德国经济数据也一样令人鼓舞,德债可能延续跌势.
尽管意大利即将举行选举,该国10年期公债收益率 小升2个基点,至4.42%,仍然在从1月迄今一直留守的交投区间4.13-4.64%的中点.
西班牙10年期公债收益率 尾盘持稳在5.21%,未来几天该国将标售一轮公债.(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿; 审校 李军)
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路透东京3月29日 - 日本央行审议委员佐藤健裕称，为了提高日本偏低的长期通胀预期，必须在放松货币政策的同时，实施劳动力市场改革和其他能提振日本增长潜力的措施。
路透首尔3月29日 - 韩元兑美元 周三盘初持稳，因当地出口商月底美元卖盘，抵消了美元受有关今年美国进行更多升息的预期提振的涨势。 0159 GMT，韩元兑美元 报1,114.0，基本持平于周二收盘时的1,113.0。 美元周三自四个半月低位回升，3月美国消费者信心升至逾16年高位。 NH Futures外汇分析师Park Sung-woo表示，“虽然美国经济数据显示美国经济稳健，但多数市场参与者 似乎认为美元随时会转跌。” 韩国股市也波澜不惊，综合股价指数 持稳在2,164.13点。 接近中午时，外资买超173亿韩元(1,554万美元)韩股，有望连续第三日买超。 运输设备类股指数 跌1.2%，现代汽车 跌逾1%，现代摩比斯 跌近3%。 SK海力士 上涨2.5%，因寄望其季度获利创新高。 下跌和上档个股分别为464家和319家。