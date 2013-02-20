欧元债市: 德债标售需求疲弱拖累德债跌至近六周低位

* 德债标售需求,令德债期货跌至近六周低位

* 近期前景的不确定性,打压德债标售需求

* 在西班牙周四标售公债前,其公债收益率持稳

路透伦敦2月20日 - 德债周三下跌,且标售的10年期德债成绩不佳,因投资人迎来将可能决定未来几周低风险资产需求的事件之际,离场观望.

德国标售40.4亿欧元公债,需求低于预期,且低于上次标售,还差一点就实现五个月来首次出现需求低于供应的公债标售.

在德债标售后,德债期货 下跌59个跳动点,收报142.23,为约一周低位,结算价报142.42.

10年期德债收益率 升4个基点,报1.66%.

市场人士将需求疲弱归因于在本周末意大利大选前,投资人不愿意建立重大头寸,且他们需要经济数据提供的更清楚信号,以判决欧元区各国经济进展如何.

周二公布的德国投资人信心数据良好也被指是导致公债需求疲弱的原因之一,且如果周四和周五分别公布的采购经理人指数及德国经济数据也一样令人鼓舞,德债可能延续跌势.

尽管意大利即将举行选举,该国10年期公债收益率 小升2个基点,至4.42%,仍然在从1月迄今一直留守的交投区间4.13-4.64%的中点.

西班牙10年期公债收益率 尾盘持稳在5.21%,未来几天该国将标售一轮公债.(完)

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