欧元债市: 德国两年期公债收益率下跌,因银行偿还ECB贷款数量较少

* 多家银行偿还欧洲央行总计611亿欧元危机时的贷款

* 德国两年期公债收益率触及六周低位

* 意大利大选风险令德债受到良好买盘

路透伦敦2月22日 - 德国两年期公债收益率周五跌至六周低位,此前数据显示,多家银行下周将向欧洲央行(ECB)偿还危机时的贷款,但数量不到市场预期的一半.

这些银行选择向欧洲央行偿还611亿欧元贷款,而此前路透调查分析师预计偿还1,300亿欧元,这令市场预期银行体系流动性仍很充足,从而使欧洲央行维持宽松的政策.

该数据还显示,欧元区银行体系从全球金融危机中复苏的步伐可能仍较缓慢,支撑对避险资产的需求.

德国公债能否持续涨势要看意大利2月24-25日大选结果.主要风险是投票产生一届多数党共撑局面的议会,而这将损及下届政府的改革努力.

德国两年期公债 收益率跌5个基点,至六周低位0.103%,因短期货币市场利率下降.德债期货 涨24个跳动点,至四周新高143.62.

德国现货10年期公债 收益率当日跌2个基点,至1.36%,分析师预期至少在下周一晚意大利公布大选结果前,德债将持坚.

意大利10年期公债 收益率当日跌4个基点,报4.45%,处于大约4.10%-4.75%的年内区间.

市场焦点将是下周的公债标售,这将是意大利大选后对投资者需求的首次测试.(完)

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