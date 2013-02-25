欧元债市: 意大利公债走势动荡,因大选结果不确定

* 电话调查显示,意大利中左翼党派领先于贝鲁斯柯尼领导的党派

* 德债下跌,欧元区其他二线国家公债追随意大利公债上涨

* 对意大利总理蒙堤角色的质疑可能损及人气

路透伦敦2月25日 - 意大利公债周一上涨,此前初步预测显示,该国热衷于改革的中左翼联合党派在大选中微弱领先,但稍后人们对可能形成多党议会的担心使债市回吐涨幅.

意大利10年期公债 收益率一度跌至三周最低位4.17%左右,欧元区其他二线国家公债收益率亦随之下滑,但此后扳回跌幅,因稍后的预测显示,不被市场信任的贝鲁斯柯尼领导的中右翼党派在参议院选举中领先.

"很可能形成多党议会,参议院由贝鲁斯柯尼阵营领导,而众议院由Bersani领导,这是对市场最不利的结果之一,"DZ Bank策略师Christian Lenk称.

调查显示现任总理蒙堤在大选中落后,人们担心蒙堤在未来政府中的角色,这种担心打压对高收益欧元区公债的需求,带动低风险的德债扳回跌幅.

意大利10年期公债收益率当日跌2个基点,报4.43%.

德债期货 结算价报143.52,当日跌10个跳动点,但远离稍早触及的日低142.85,德国10年期公债收益率 持稳于1.57%.

周二的市场焦点将是公债标售,鉴于意大利大选结果的不确定性,公债借贷成本可能上升.(完)

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