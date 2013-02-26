欧元债市: 意大利领跌二线公债,因该国大选无一政党获绝对多数席位

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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* 投资者抛售二线公债,因担忧意大利会陷入政治僵局
* 投资者纷纷寻求避险,推动德债期货升至两个月高位
* 意大利六个月借贷成本飙升
路透伦敦2月26日 - 意大利周二领跌欧元区二线国家公债,因该国大选无一党派获议会绝对多数席位,使该国可能陷入长期政治动荡的风险增加.
分析师称,意大利的大选结果暗示,组建新政府的进程可能耗时数月,这可能会影响该国控制其2万亿欧元债负的努力,并进而引发新一轮欧元区危机.
10年期意大利公债收益率 日内大涨逾半个大点,至12月中以来最高4.9%,涨幅超过可比西班牙 和葡萄牙 公债.
意大利公债收益率今日的涨幅为2012年8月以来最大,部分分析师表示,这样的涨幅是对那些逢低买入意大利公债,以寻求回报的投资者发出的警告,这无异于在接一把下落的刀.
避险德债期货 跳升至逾两个月最高145.07,美国公债期货 也攀升10/32,至132-26/32.
意大利公债期货 成交量触及2009年该合约推出以来最高.
对意大利可能陷入政治僵局的担忧在87.5亿欧元的意大利短期公债标售中得以体现,在此次标售中,借贷成本飙升至10月以来最高.
市场预计,这一趋势将在周三进行的65亿欧元五年和10年期意大利公债标售中延续.
部分经济学家预计,意大利10年期公债收益率可能触及5.5%,此为2012年9月以来未见水平,但仍远低于2011年触及的6%之上的水平.
不过,鲜有分析师预计意大利公债收益率会重回去年年中触及的7%峰值之上,因欧洲央行承诺,一旦受困国要求,将购买其公债.
且部分市场人士预计,意大利公债价格走低可能吸引寻求收益的投资者再度入市.(完)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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