欧元债市: 意大利领跌二线公债,因该国大选无一政党获绝对多数席位

* 投资者抛售二线公债,因担忧意大利会陷入政治僵局

* 投资者纷纷寻求避险,推动德债期货升至两个月高位

* 意大利六个月借贷成本飙升

路透伦敦2月26日 - 意大利周二领跌欧元区二线国家公债,因该国大选无一党派获议会绝对多数席位,使该国可能陷入长期政治动荡的风险增加.

分析师称,意大利的大选结果暗示,组建新政府的进程可能耗时数月,这可能会影响该国控制其2万亿欧元债负的努力,并进而引发新一轮欧元区危机.

10年期意大利公债收益率 日内大涨逾半个大点,至12月中以来最高4.9%,涨幅超过可比西班牙 和葡萄牙 公债.

意大利公债收益率今日的涨幅为2012年8月以来最大,部分分析师表示,这样的涨幅是对那些逢低买入意大利公债,以寻求回报的投资者发出的警告,这无异于在接一把下落的刀.

避险德债期货 跳升至逾两个月最高145.07,美国公债期货 也攀升10/32,至132-26/32.

意大利公债期货 成交量触及2009年该合约推出以来最高.

对意大利可能陷入政治僵局的担忧在87.5亿欧元的意大利短期公债标售中得以体现,在此次标售中,借贷成本飙升至10月以来最高.

市场预计,这一趋势将在周三进行的65亿欧元五年和10年期意大利公债标售中延续.

部分经济学家预计,意大利10年期公债收益率可能触及5.5%,此为2012年9月以来未见水平,但仍远低于2011年触及的6%之上的水平.

不过,鲜有分析师预计意大利公债收益率会重回去年年中触及的7%峰值之上,因欧洲央行承诺,一旦受困国要求,将购买其公债.