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债券 | 2013年 2月 27日 星期三 15:34 BJT

欧元债市: 德债期货上涨,意大利即将进行债券标售

意大利债券本周大幅下跌,分析师称该国组建政府所需的时间越长,意大利债券出现更大跌幅的机率就越高.

意大利将寻求销售30-40亿欧元10年期新债,和17.5-25亿欧元五年期公债.

"意大利仍是关注焦点,我认为没出现任何好转,"一名交易商说,"标债供应将是主要关注点...而且将会有点问题."

德债期货 日内上涨7个跳动点至144.97,前两个交易日已大涨128个跳动点.(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王翔琼/杜明霞; 审校 蔡美珍/李婷仪)
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