欧元债市: 德债期货下挫,投资者评估意大利政治僵局状况

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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"投资者要么预计意大利将解决自身问题,要么预计欧洲央行将在必要时介入,"北欧联合银行首席欧洲分析师Holger Sandte在报告中称.
欧洲央行的购债承诺已帮助遏制意大利债券跌势.由于欧洲央行去年做出此承诺,投资者并未抛弃欧元区评级较低的债券.意大利BTP债券期货 上涨40个跳动点,至109.29.(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜; 审校 田建华)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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