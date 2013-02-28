欧元债市: 德债期货下挫,投资者评估意大利政治僵局状况

"投资者要么预计意大利将解决自身问题,要么预计欧洲央行将在必要时介入,"北欧联合银行首席欧洲分析师Holger Sandte在报告中称.

欧洲央行的购债承诺已帮助遏制意大利债券跌势.由于欧洲央行去年做出此承诺,投资者并未抛弃欧元区评级较低的债券.意大利BTP债券期货 上涨40个跳动点,至109.29.(完)