欧元债市: 意大利公债反弹,受助于欧洲央行购债承诺

* 意大利公债反弹,欧洲央行的支持缓解市场不安

* 西班牙公债表现强于意大利公债,公债收益率差收缩至6月以来最窄

* 巨大的看涨偏向可能导致二线公债走低

路透伦敦2月28日 - 意大利公债价格周四反弹,投资者评估该国政治僵局可能造成的影响,对可能重新进行投票的担忧被欧洲央行购债支持所抵消.

不过,意大利公债表现不及西班牙和葡萄牙公债,因在政界领袖排除了组建联合政府的最可行的选项后,该国的政治危机加剧,使需要重新进行选举的机率加大.

欧洲央行在必要时购买受困国家公债的长期承诺扶助限制收益较高公债的跌幅,不过,部分市场人士质疑,如果意大利不能按要求组建一个可信的,支持改革的政府,央行的购债计划将如何被激活.

10年期意大利公债收益率 日内回落8个基点,报4.74%.风险风较低的德国公债期货 回落10个跳动点,收报144.99.

本周稍早,意大利10年期公债收益率攀升了50个基点,目前这部分升幅已收窄了约15个基点.当前的收益率远高于1月触及的4.12%附近的低位,但仍低于去年欧洲央行首次暗示可能购买公债前于7月触及的6.6%的高位.

西班牙公债连续第九日表现强于意大利公债,分析师称,因有迹象显示,西班牙在控制支出与借贷方面取得一定的成果.

10年期西班牙公债收益率 回落17个基点,报5.10%,与可比意大利公债的收益率差触及36个基点,为去年5月以来最窄.

今年出现的押注意大利公债将上扬的严重偏向意味着,一旦意大利公债价格回落,投资者的获利将减少,甚至可能出现损失,这促使投资者一旦看到情势恶化,就会很快抛售,由此引发的雪球效应可能对德债有利.

10年期德债收益率 日内小涨,报1.46%,但仍接近周三触及的两个月低位1.42%.(完)

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