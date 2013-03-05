欧元债市：意大利公债收益率回落，因投资者在价格回落后买入

* 意大利10年期公债收益率回落13个基点，至4.75%

* 欧洲央行购债支持使部分投资者仍愿意买入意大利公债

* 德债走低，欧洲央行周四政策会议后可能进一步走低

路透伦敦3月5日 - 尽管意大利政治危机尚未得到解决，但该国公债收益率周二回落，因对高收益公债的需求增加，且市场重现价格走低后买盘便浮现的近期趋势。

10年期意大利公债收益率 跌13个基点，报4.75%，但围绕该国将如何组建政府的不确定性使其借贷成本仍较大选前高出30个基点。在上周的大选中，无一党派获议会绝对多数席位，使意大利陷入政治僵局。

分析师称，欧洲央行迄今未经考验的购买受困国家公债的承诺，是限制二线国家国债跌幅，使部分投资者仍愿意买入的主要因素。

交易商预计，在欧洲央行周四举行政策会议前，市场走势震荡。预计在会后的记者会上，欧洲央行总裁德拉吉将被提问，如果意大利未能组成承诺改革的政府，央行的购债计划将如何被激活。

市场风险意愿增强重压德债，10年期德债期货 结算时回落48个跳动点，报145.03。

RBC Capital Markets的分析师预计，核心德债未来将进一步走低，建议在周四欧洲央行政策会议前建立五年期德债净空头头寸。

“我们假设，目前意大利政治不确定性在很大程度上已被市场消化，市场未来的表现还将要求市场开始消化欧洲央行更大幅度地调降银行在央行存款的利率，”RBC的欧洲利率策略部主管Peter Schaffrik称。

“我们怀疑欧洲央行不会在周四的会议上调降存款利率，且预计央行也不会点燃市场对负存款利率的预期，”Schaffrik说。(完)