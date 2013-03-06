欧元债市：意大利公债上涨，但政治僵局风险犹存

标题新闻：日本标售两年期公债，投标倍数为3.82
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* 意大利公债收益率连续第二日下跌
* 德国顺利标售31亿欧元五年期公债
* 市场认为欧洲央行会议是测试市场对德债兴趣的关键
路透伦敦3月6日 - 意大利公债收益率周三下跌，大选后公债遭抛售导致价格下跌因而吸引了投资者，但分析师仍担心大选中无一党派获绝对多数席位可能造成的影响。
投资者连续第二个交易日买入意大利公债，但一些分析师指称，德债标售需求旺盛，证明欧元区忧虑仍挥之不去。
人们尤其担心如果意大利各政党不能组建一个联合政府，金融市场可能将恢复不稳状态。
意大利10年期公债 收益率跌7.6个基点，至4.67%，但仍远离2月底触及的两年低点4.075%。
德国周三标售31.4亿欧元五年期公债，尽管收益率下降，但吸引了旺盛需求，因德债持续受益于投资者对欧债危机的忧虑。
德债期货 当日涨9个跳动点，至145.12，其短期前景被欧洲央行周四将举行的会议所左右，交易员越加认为央行周四将暗示宽松的货币政策前景。(完)
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(编译 于春红; 审校 母红)
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美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
路透上海3月30日 - 中国央行公开市场第五日暂停操作，对银行体系流动性的判断由上日的“适中”转为 “较高”，银行间债市周四早盘月内资金宽松稳定，跨月供给亦有所增加。不过上海证券交易所隔夜回购利率 ，因覆盖周末及清明假期而盘中攀高。 对于后市，在强调稳健但实际边际向紧政策基调下，交易员预计，进入4月初资金面可能会稍宽松，但整 体维持紧平衡的可能性较大。 北京一银行交易员称，早盘“资金还可以，隔夜没问题。(4月)以后应该也不会特别松，上半年可能都这 样。” 自上周五起，因月末财政连续支出对冲逆回购到期，央行公开市场连续五日暂停操作。 上海证券交易所隔夜国债质押式回购早盘收报在25%上方，较上日10%左右的收盘大涨。对此 ，上海一券商交易员表示，交易所回购为T+1交收，据此计算，今日隔夜实际可用天数为五天，按日平均下来 约5%，水平尚可。 最近两次上交所隔夜回购利率盘中高点出现在元旦和春节前，日间最高均为27%。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间1