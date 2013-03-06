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债券 | 2013年 3月 7日 星期四 01:47 BJT

欧元债市：意大利公债上涨，但政治僵局风险犹存

* 意大利公债收益率连续第二日下跌

* 德国顺利标售31亿欧元五年期公债

* 市场认为欧洲央行会议是测试市场对德债兴趣的关键

路透伦敦3月6日 - 意大利公债收益率周三下跌，大选后公债遭抛售导致价格下跌因而吸引了投资者，但分析师仍担心大选中无一党派获绝对多数席位可能造成的影响。

投资者连续第二个交易日买入意大利公债，但一些分析师指称，德债标售需求旺盛，证明欧元区忧虑仍挥之不去。

人们尤其担心如果意大利各政党不能组建一个联合政府，金融市场可能将恢复不稳状态。

意大利10年期公债 收益率跌7.6个基点，至4.67%，但仍远离2月底触及的两年低点4.075%。

德国周三标售31.4亿欧元五年期公债，尽管收益率下降，但吸引了旺盛需求，因德债持续受益于投资者对欧债危机的忧虑。

德债期货 当日涨9个跳动点，至145.12，其短期前景被欧洲央行周四将举行的会议所左右，交易员越加认为央行周四将暗示宽松的货币政策前景。(完)

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(编译 于春红; 审校 母红)

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