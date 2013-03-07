欧元债市：德债回落，因欧洲央行未暗示降息和西班牙公债标售需求强劲

中国债市动态：现券期货延续弱势，银行业加强风险防控令债市情绪受压
路透北京4月11日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率上行，国债期货下跌。交易员称，银监会发文加强银行业风险防控，金融去杠杆仍在进行中，令债市情绪承压；在具体细节以及奖惩机制落地前，机构仍将谨慎而行，现券震荡格局未改。
* 欧洲央行暗示不急于降息，德债走低
* 西班牙公债标售获得强劲需求，提振二线公债
* 西班牙公债标售向10年期公债倾斜
路透伦敦3月7日 - 德债周四走低，因欧洲央行未暗示会进一步降息，且西班牙公债标售获强劲需求，提振对欧元区二线公债的需求。
部分市场人士之前预期，欧洲央行可能会在政策会议上暗示将进一步放宽政策，因经纪数据持续恶化，且意大利在大选后出现政治僵局。但欧洲央行总裁德拉吉未暗示存在降息的可能性。央行保持指标利率在0.75%不变。
6月德债期货 日内跌48个跳动点，报142.77。两年期德债收益率 几乎翻番，至9个基点.
美国数据显示，上周初请失业金人口减少，这也促使投资者削减对低风险公债的敞口，预计在非农就业数据周五公布前，德债和美国公债的负面基调将继续。
10年期德债收益率 尾盘上扬4个基点，报1.49%，表现不及西班牙和意大利公债，因西班牙公债标售结果强劲，支撑了对区内二线公债的需求。
西班牙标售总额达50亿欧元的三批公债，规模在目标区间的顶部，三批公债的投标价均上扬，因投资者仍指望从欧洲央行的购债承诺中受益。
标售向10年期公债倾斜，显示投资者有足够的信心买入较长期西班牙公债，尽管该券种不在欧洲央行的购债范围之内，且意大利仍受政治不确定性的困扰。
10年期西班牙公债收益率 回落12个基点，报4.91%。今日标售的平均借贷成本下降，投标倍数全面攀升，2015年到期公债的投标倍数较1月标售时的2.0倍增长逾一倍，至4.9倍。(完)
路透北京4月11日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率上行，国债期货下跌。交易员称，银监会发文加强银行业风险防控，金融去杠杆仍在进行中，令债市情绪承压；在具体细节以及奖惩机制落地前，机构仍将谨慎而行，现券震荡格局未改。
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