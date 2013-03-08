欧元债市：西班牙公债收益率跌至13个月低位，意大利评等遭下调后德债缩减跌幅

* 西班牙公债上扬，因投资人纷纷将资金投入较高风险资产

* 西班牙/意大利公债收益率差收窄

* 美国数据提振风险意愿，损及德债需求

* 惠誉下调意大利评等后，德债缩减跌幅

路透伦敦3月8日 - 西班牙公债收益率(殖利率)周五下跌至逾一年低位，因投资人纷纷将资金投入较高风险公债，寻求较高收益，且美国优于预期的就业数据令本周风险人气增强得以延续。

西班牙公债是欧元区国家公债表现最好之一，涨势快过意大利公债，且降低对诸如德债等较低风险资产的需求，德债收益率在周五攀升。

今日延续本周大部份时间看到的公债投资人的投资趋势，因为对意大利选举结果陷入僵局的忧虑退居次席，将资金储备赚取回报的慾望刺激了投资者愿意冒险。

西班牙10年期公债 收益率跌至4.76%，接近2012年2月初的水平，当时银行利用欧洲央行提供的低息贷款买入欧元区二线国家公债。意大利10年期公债收益率也下降，但跌幅不大，为2个基点，至4.59%。

“目前西班牙公债得益很大，因它不是意大利。围绕意大利选举的麻烦使西班牙/意大利公债收益率差被大幅压缩，许多人将意大利公债头寸转移到西班牙公债，”一交易商说。

西班牙10年期公债收益率和可比意大利公债收益率升水降至去年4月来的最低位，跌至17个基点，意大利选举前为约100个基点，因对危机扩散的认短减退，受欧洲央行将买入寻求援助的国家的公债计划支持。

西班牙/意大利公债收益率差收紧的速度促使花旗策略师建议投资人短期获利了结，尽管他们仍预计在未来几周或几个月西班牙公债收益率的水平和意大利公债的收益率在一样水平。

德债下跌，因较高风险公债受追捧。德债期货 下滑30个跳动点，至142.53，10年期德债 收益率升3个基点，至1.52%。

但之后惠誉将意大利评等由A-下调至BBB+，展望仍为负面。惠誉称下调评等是因大选中无一党派获绝对多数席位和经济衰退持续，如果衰退进一步加剧且持续时间较预期更长，可能进一步调降意大利评级。

消息发布后，德债期货应声缩减跌幅，回升至142.73，当日仍跌约10个跳动点。

德债大部份跌幅是在美国公布2月非农就业岗位升幅远超预期后录得的。

该数据公布后，西班牙公债升势也加速，稍早西班牙公债上扬，因周四该国公债标售强劲带来正面影响。(完)

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