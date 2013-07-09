欧元债市：希腊公债收益率进一步下跌，此前欧元区批准向希腊发放金援

路透伦敦7月9日 - 希腊公债收益率(殖利率)周二进一步下跌，此前欧元区财长会议批准向希腊发放援助资金，使该国免于8月发生违约。

葡萄牙公债亦走坚，此前该国执政的联合各党弥合了分歧。葡萄牙政局分歧上周曾推动该国公债收益率蹿升。

欧元区和国际货币基金组织(IMF)周一决定向希腊提供68亿欧元(87亿美元)的援助资金，而欧元区和IMF在提供分批支付援助金的同时将会紧盯希腊政府，确保其继续实施遭国内民众反对的改革举措 。该消息传出后，希腊公债的表现超过了欧元区其他国家的公债。

希腊10年期公债收益率 跌20个基点至10.75%，周一盘中一度下滑逾40个基点，因为当时市场预计该国将确保获得援助资金。

然而，希腊公债的收益率曲线仍然倒挂，表明政府在融资方面承压。

尽管葡萄牙公债的跌势有所缓解，但投资者仍对该国是否有能力在2014年退出国际援助计划感到不安。

葡萄牙两年期公债收益率跌11个基点至5.59%，10年期公债收益率日内下跌9个基点至6.94%。(完)

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