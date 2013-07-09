欧元债市：欧洲央行利率前景提振德债，扶助西班牙发售公债

* 德债上涨，因亚斯穆森称欧洲央行将保持低利率超过一年

* 欧洲央行利率前景支撑西班牙公债标售

* 葡萄牙和希腊公债市场稍作喘息

路透伦敦7月9日 - 指标德债周二上涨，此前欧洲央行执委亚斯穆森暗示欧洲央行将保持低利率超过一年。

欧洲央行政策前景也扶助投资人对35亿欧元15年期西班牙公债需求，这是逾两年来西班牙发售的最长年期公债。

上周欧洲央行总裁德拉吉称将“在较长一段时间”保持目前的低利率或甚至降息。欧洲央行执委亚斯穆森周二向Reuters Insider TV表示，利率前瞻指引延伸至12个月以后。

不过，欧洲央行之后表示，亚斯穆森并没有想给出该行预计维持利率在纪录低点具体多久的指引。

德债期货 上扬63跳动点，报142.57，而10年期德债收益率 下跌5个基点，报1.65%。

德债继续跑赢美债，后者在近几周遭抛售，因预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将缩减货币刺激计划。10年期美债/德债收益率差走宽至大约100个基点。

尽管西班牙公债发售规模仅为今年上两次银团发售的一半，但需求规模达到大约75亿欧元，显示需求强劲。

西班牙10年期公债 收益率升6个基点，报4.71%。交易商说，卖压来自希望为新债预留空间的投资人，而且并不是对标售成绩令人失望的反应。

葡萄牙公债表现优于其他欧元区二线国家公债，10年期葡萄牙公债 收益率跌27个基点，报6.76%，此前葡萄牙执政联盟就政治分歧达成一致。

希腊公债上涨，此前欧元区财长批准向希腊发放援助资金，避免希腊在8月违约。

希腊10年期公债 收益率升11个基点，报11.07%，盘中跌至10.72%低位，之后部份投资人对公债价格涨势获利了结。(完)

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