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债券 | 2013年 7月 10日 星期三 14:31 BJT

欧元债市：意大利公债期货下跌，此前标普下调意国债信评等

意大利BTP公债期货 最新下跌91个跳动点至109.95。

“这可能令意大利公债承担一些压力，但(收益率)不会上涨超过10-20个基点，”Nordea的首席固定收益分析师Jan von Gerich表示。

“降评说明我们(在评级方面)尚未触底，而且显示西班牙该有多忧虑。西班牙遭到抛售的风险更为迫近。重要的是西班牙是否会丢掉投资级的评等。”

穆迪和标准普尔对西班牙的评等仅比垃圾级高出一个级距。只会持有投资级债券的投资者，可能会抛售西班牙债券。

Von Gerich补充说，中国疲弱的贸易数据支撑德债。

德债期货 上升19个基点至142.75。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞；审校 王兴亚)

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