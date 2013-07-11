欧元债市：意大利公债标售结果不佳拖累二线公债走低

* 意大利公债标售需求疲弱

* 贝南克称仍需保持政策宽松度

* 德债上扬，二线公债走低

路透伦敦7月11日 - 意大利公债收益率周四攀升，之前进行的公债标售结果疲弱，暗示美国联邦储备理事会(FED/美联储)在结束刺激举措问题上发出的含混不清的信号导致的震荡交投损及对欧元区二线公债的需求。

昨日，受标普调降意大利评等影响，二线公债价格走低。但今日开盘走势强劲，因美联储主席贝南克对通胀温和的讲话推高债市和股市。

但周三公布的美联储会议记录显示，约半数委员认为联储应在年底前结束购债计划，但很多委员希望在撤走刺激政策前，看到更多就业市场稳步复苏的证据。

今日进行的意大利公债标售中，得标利率高于二级市场的水平，且售出规模也未达到计划区间的上限，在今年进行的公债标售中很少出现这样的情况。标售结束后，二线公债人气发生逆转。

震荡走势限制了投资者对套利交易的兴趣。套利交易曾扶助在今年推高二线公债，但很容易因标的资产的价格变化而受到影响。

10年期意大利公债收益率 尾盘上扬4个基点，报4.48%，稍早触及4.37%的低位。10年期西班牙公债收益率 攀升3个基点，报4.81%，日低为4.70%。

德债收盘上扬，因美国公债延展上一日的涨势。