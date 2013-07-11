欧元债市：意大利公债标售结果不佳拖累二线公债走低

全球经济：贸易作为增长引擎的作用受到威胁--IMF、WTO和世界银行
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)、世界贸易组织(WTO)和世界银行周一表示，贸易作为全球经济增长引擎的作用受到威胁，因2000年代初以来贸易改革放缓以及金融危机之后保护主义升温。
* 意大利公债标售需求疲弱
* 贝南克称仍需保持政策宽松度
* 德债上扬，二线公债走低
路透伦敦7月11日 - 意大利公债收益率周四攀升，之前进行的公债标售结果疲弱，暗示美国联邦储备理事会(FED/美联储)在结束刺激举措问题上发出的含混不清的信号导致的震荡交投损及对欧元区二线公债的需求。
昨日，受标普调降意大利评等影响，二线公债价格走低。但今日开盘走势强劲，因美联储主席贝南克对通胀温和的讲话推高债市和股市。
但周三公布的美联储会议记录显示，约半数委员认为联储应在年底前结束购债计划，但很多委员希望在撤走刺激政策前，看到更多就业市场稳步复苏的证据。
今日进行的意大利公债标售中，得标利率高于二级市场的水平，且售出规模也未达到计划区间的上限，在今年进行的公债标售中很少出现这样的情况。标售结束后，二线公债人气发生逆转。
震荡走势限制了投资者对套利交易的兴趣。套利交易曾扶助在今年推高二线公债，但很容易因标的资产的价格变化而受到影响。
10年期意大利公债收益率 尾盘上扬4个基点，报4.48%，稍早触及4.37%的低位。10年期西班牙公债收益率 攀升3个基点，报4.81%，日低为4.70%。
德债收盘上扬，因美国公债延展上一日的涨势。
德债期货 上扬35个跳动点，收报142.93。10年期德债收益率 回落2个基点，报1.63%。(完)
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)、世界贸易组织(WTO)和世界银行周一表示，贸易作为全球经济增长引擎的作用受到威胁，因2000年代初以来贸易改革放缓以及金融危机之后保护主义升温。
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一指出，德国应增加教育和宽带网路的投资，以缩小经常帐盈余，而不只是着重于道路桥梁等硬件基础建设。
路透上海4月11日 - 中国河南新郑农村商业银行等最新公布2017年同业存单发行计划， 至此，已有473家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模148,349亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30