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债券 | 2013年 7月 13日 星期六 00:42 BJT

欧元债市：葡萄牙公债收益率攀升，因危机恶化

* 葡萄牙和爱尔兰命运迥异，葡萄牙深陷危机

* 葡萄牙要求援助审查推迟至8月

* 标普上调爱尔兰评等展望

路透伦敦7月12日 - 葡萄牙公债收益率周五攀升，此前该国因政治危机要求国际贷款方将下次对该国的救助审查推迟至8月，但其他欧元区国家借款成本下降。

葡萄牙公债表现不及同样受救助的爱尔兰公债，标普上调爱尔兰评等展望后，该国公债收益率下挫。

葡萄牙的国际贷款方原定下周一开始对救助方案进行评估，但该国要求推迟至8月底，因政治危机恶化。

葡萄牙总统席尔瓦(Anibal Cavaco Silva)周四拒绝了一项旨在弥合政府分歧的计划，要求在明年进行提前选举，从而点燃了批评人士所说的“定时炸弹”，让这个正处纾困状态下的欧元区国家陷入混乱。

短期葡萄牙公债收益率涨幅大于长债，因投资人消化信贷风险目前增加的因素，而葡萄牙债市流动性不高也令走势被夸大。

葡萄牙10年期公债收益率 攀升56个基点，报7.53%，五年期公债收益率 猛涨78个基点，报7.33%。

五年期和10年期公债收益率差收窄至23个基点，为去年7月来最低。

10年期爱尔兰公债收益率 跌4.9个基点，报3.92%，盘中低见3.83%，其同葡萄牙公债收益率差触及11月来最宽。

德债期货 升71个跳动点，报143.64，10年期德债收益率下滑。(完)
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