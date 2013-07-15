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债券 | 2013年 7月 16日 星期二 00:40 BJT

欧元债市：法国公债在惠誉下调该国信贷评等后持稳

路透伦敦7月15日 - 在上周五惠誉将法国评等由AAA下调至AA+，法国公债周一持稳，显示投资人已开始适应顶级评等公债越来越少的情况。

惠誉下调法国评等，指因经济产出降低、失业率增加、财赤以及外部需求迟滞，惠誉维持稳定的评等展望，意味着预计在未来两年内不会进一步下调评等。

评等遭下调不会引发投资人被迫抛售，投资人已习惯了美国和英国等被认为是避险经济体的评等下调。

法国10年期公债收益率 升2.6个基点，报2.21%，但仍较今年高位低逾30个基点。

德国10年期公债收益率 升2.4个基点，报1.58%，德债期货 跌25个跳动点，报143.39，在美国公布逊于预期的零售销售数据后一度脱离143.23的日低。

葡萄牙10年期公债收益率 大跌23个基点，报7.41%，五年期公债收益率 下挫20个基点，报7.27%。(完)
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