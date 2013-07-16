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债券 | 2013年 7月 16日 星期二 14:33 BJT

欧元债市：德债期货盘初持稳，市场等待德国ZEW数据

但该数据对于欧债市场的影响料将短暂，投资者更加关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克周三和周四就货币政策发表的半年度国会证词陈述。

“ZEW数据可能稍强于预期，因为股市近期走强以及风险情绪改善，这对德债而言稍稍利空，”KBC Securities的策略分析师Mathias van der Jeugt认为。

“但是整体来看，这并不重要，因为大家都在等待贝南克将于明天发布的证词陈述。”

德债期货 最新持平，报143.39。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 朱晓军；审校 高琦)

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