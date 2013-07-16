欧元债市：葡萄牙公债上涨，因该国将举行危机谈判

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
* 投资人在7月21日葡萄牙危机谈判期限前仍紧张
* 西班牙公债未受政局愈发紧张影响
* 德债上涨，因德国ZEW数据低于预期
* 市场焦点转向周三和周四的贝南克国会作证
路透伦敦7月16日 - 葡萄牙公债周二在淡静交投中上涨，因该国各政党寻求就该国救助协议下的撙节措施达成协议，投资人担心该国可能需要进一步援助。
葡萄牙总统上周拒绝了总理重组内阁的提议，呼吁达成跨政党协议以维持到2014年6月国际金援计划完成。
该国三大主要政党已经承诺周日前结束谈判，令市场稍感宽慰。由小政党绿党提出的针对总理科埃略的不信任投票看来不太可能成功。
投资人担心危机被拖长可能迫使葡萄牙寻求第二轮援助，届时公共债权人可能希望同民间债权人分担，并要求进行包括减计债务价值在内的更大范围的债务重组。
葡萄牙五年期公债收益率 下挫21个基点，报7.05%。10年期公债收益率 大跌10个基点，报7.30%，从上周触及的近8%的高位回落。
尽管五年期公债收复上周部分失地，但五年期同10年期公债收益率差仍接近2012年6月来最窄，凸显信贷风险高企。
其他欧元区公债多数走强，德债期货 升37个跳动点，报143.76，周二公布智库ZEW月度调查显示，7月德国经济景气判断指数由6月的38.5跌至36.3。上周路透调查的分析师原本预估指数升至39.6。
在周三和或周四美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克在国会作半年度证词陈述前，欧元区债市的升势料受限。近几个月，但凡有美联储官员发表缩减购债的强硬言论后，就会有其他美联储官员发表基调偏软的讲话，令投资人困惑。(完)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。