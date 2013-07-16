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债券 | 2013年 7月 17日 星期三 00:47 BJT

欧元债市：葡萄牙公债上涨，因该国将举行危机谈判

* 投资人在7月21日葡萄牙危机谈判期限前仍紧张

* 西班牙公债未受政局愈发紧张影响

* 德债上涨，因德国ZEW数据低于预期

* 市场焦点转向周三和周四的贝南克国会作证

路透伦敦7月16日 - 葡萄牙公债周二在淡静交投中上涨，因该国各政党寻求就该国救助协议下的撙节措施达成协议，投资人担心该国可能需要进一步援助。

葡萄牙总统上周拒绝了总理重组内阁的提议，呼吁达成跨政党协议以维持到2014年6月国际金援计划完成。

该国三大主要政党已经承诺周日前结束谈判，令市场稍感宽慰。由小政党绿党提出的针对总理科埃略的不信任投票看来不太可能成功。

投资人担心危机被拖长可能迫使葡萄牙寻求第二轮援助，届时公共债权人可能希望同民间债权人分担，并要求进行包括减计债务价值在内的更大范围的债务重组。

葡萄牙五年期公债收益率 下挫21个基点，报7.05%。10年期公债收益率 大跌10个基点，报7.30%，从上周触及的近8%的高位回落。

尽管五年期公债收复上周部分失地，但五年期同10年期公债收益率差仍接近2012年6月来最窄，凸显信贷风险高企。

其他欧元区公债多数走强，德债期货 升37个跳动点，报143.76，周二公布智库ZEW月度调查显示，7月德国经济景气判断指数由6月的38.5跌至36.3。上周路透调查的分析师原本预估指数升至39.6。

在周三和或周四美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克在国会作半年度证词陈述前，欧元区债市的升势料受限。近几个月，但凡有美联储官员发表缩减购债的强硬言论后，就会有其他美联储官员发表基调偏软的讲话，令投资人困惑。(完)

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