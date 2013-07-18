欧元债市：德债期货续涨，此前贝南克称缩减货币刺激的时间表非一成不变

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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“随着贝南克的信息传播开来，德债将趋于走坚，”北欧联合银行(Nordea)的首席分析师Jan von Gerich称。
投资者还将关注今日稍晚对葡萄牙执政联盟的不信任投票。
该动议可能失败，但市场将关注三大政党发出的任何信号。三大政党正举行谈判，以达成维持该国救援计划顺利进行的全面协议。
西班牙将于0830GMT左右标售20-30亿欧元公债，到期时间包括2016年、2018年和2023年。标售数额较小，应能确保标售平稳进行，尽管市场担忧西班牙的投资评级，以及涉及西班牙总理拉霍伊的腐败丑闻。(完) (编译 朱晓军；审校)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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