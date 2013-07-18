欧元债市：德债期货续涨，此前贝南克称缩减货币刺激的时间表非一成不变

“随着贝南克的信息传播开来，德债将趋于走坚，”北欧联合银行(Nordea)的首席分析师Jan von Gerich称。

投资者还将关注今日稍晚对葡萄牙执政联盟的不信任投票。

该动议可能失败，但市场将关注三大政党发出的任何信号。三大政党正举行谈判，以达成维持该国救援计划顺利进行的全面协议。