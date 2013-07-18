欧元债市：欧元区公债普遍上扬，因ECB放宽抵押品规定及美联储讲话

* 葡萄牙政府料能通过信任投票

* 其他欧元区公债上涨，因美联储对缩减购债持灵活态度

* 西班牙公债标售获得强劲需求

路透伦敦7月18日 - 欧元区公债周四全面上扬，此前欧洲央行放宽抵押品规定，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克表示对缩减购债持灵活态度，安抚了投资人的紧张情绪。

欧洲央行表示，扩大银行使用的用于交换欧洲央行廉价贷款的资产担保证券(ABS)范围，并降低应用于上述资产的折让。

意大利和西班牙公债收益率扩大跌幅，意大利10年期公债 跌8个基点，报4.42%，西班牙10年期公债收益率跌10个基点，报4.62%。

“市场对此反应积极...因一直就指望欧洲央行能采取一些行动，目前终于实现了，但从本质而言，这不是大的改变。”苏格兰皇家银行策略师Michael Michaelides表示。

“这更多的是帮助中小企业融资，而不是向金融体系注入更多资金。”

二线国家公债基调转强扶助西班牙成功标售公债，投资人摆脱了该国总理的政治丑闻影响。

德债期货 触及六周高位144.35，一度升41个跳动点，之后略有回落，结算价报144.23。10年期德债收益率 跌2个基点，报1.52%。

葡萄牙公债延续昨日升势，因该国各政党看来接近达成协议，保住该国的救助计划。