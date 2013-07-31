欧元债市：德债期货持稳，等待美国数据与FED政策决定

美国热股：Dave & Buster's第四季业绩好于分析师预估
路透3月29日 - Dave & Buster's Entertainment公布，第四季每股收益0.63美元，超过分析师预测的0.59美元。当季营收2.702亿美元，超过分析师预期的2.693亿美元。
在此之前，焦点都会在美国第二季国内生产总值(GDP)和民间就业报告上，可能会给出一些关于经济复苏力道的线索。
“一切都围绕着美联储，随后就是明天的欧洲央行，”一名交易商表示。
“投资者期待各央行给出某种温和的支撑，用利率长期内不会上涨之类的措辞。这可能也是风险所在，美联储可能不会给出明确的利率相关的前瞻性指导。”
德债期货 跌5个跳动点至142.40，周二则收于142.45。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 梁睿雪; 审校 石冠兰)
路透3月29日 - Dave & Buster's Entertainment公布，第四季每股收益0.63美元，超过分析师预测的0.59美元。当季营收2.702亿美元，超过分析师预期的2.693亿美元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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