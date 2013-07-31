欧元债市：德债期货持稳，等待美国数据与FED政策决定

在此之前，焦点都会在美国第二季国内生产总值(GDP)和民间就业报告上，可能会给出一些关于经济复苏力道的线索。

“投资者期待各央行给出某种温和的支撑，用利率长期内不会上涨之类的措辞。这可能也是风险所在，美联储可能不会给出明确的利率相关的前瞻性指导。”