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债券 | 2013年 7月 31日 星期三 14:31 BJT

欧元债市：德债期货持稳，等待美国数据与FED政策决定

在此之前，焦点都会在美国第二季国内生产总值(GDP)和民间就业报告上，可能会给出一些关于经济复苏力道的线索。

“一切都围绕着美联储，随后就是明天的欧洲央行，”一名交易商表示。

“投资者期待各央行给出某种温和的支撑，用利率长期内不会上涨之类的措辞。这可能也是风险所在，美联储可能不会给出明确的利率相关的前瞻性指导。”

德债期货 跌5个跳动点至142.40，周二则收于142.45。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 梁睿雪; 审校 石冠兰)

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