欧元债市：美国数据良好使德债回吐升幅收低，市场静待美联储声明

* 美国GDP和民间就业数据好于预期

* 数据巩固了美联储将缩减刺激计划的预期

* 德国标售16.3亿欧元30年期公债

* 德债扭转标售前录得的升幅

路透伦敦7月31日 - 德债周三下跌，此前美国公布强于预期的经济数据巩固了美国联邦储备理事会(美联储/FED)将很快开始缩减刺激计划的预期。

美联储将在1800 GMT货币政策会议结束后发表政策声明，投资人将从中寻找美联储何时开始缩减购债计划，以及将在多长时间内保持利率在纪录低位的线索。

美联储曾表示缩减刺激计划的时机取决于经济数据，所以美国第二季经济增速意外强于预期，以及好于预估的7月民间就业数据支撑了对美联储今年稍晚将缩减刺激计划的预期。

德债期货 跌5个跳动点，报142.40，美国公布GDP数据后，触及日低141.82。交易商表示，德债反弹反映投资人在美联储声明前持谨慎态度。

美国数据使德债回吐稍早录得的涨幅。德国标售16.3亿欧元30年期公债获强劲需求。投标倍数为1.6，4月进行的同年期德债标售投标倍数为1.5，德债因此上涨。

较长期德债表现较好。30年期德债 收益率跌1个基点，报2.48%，10年期德债 收益率升1个基点，报1.68%。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]