欧元债市：评级较低的欧元区国家公债上涨，因美国数据良好提振风险意愿

* 良好的美国经济数据提振对风险资产需求

* 德债表现落后于意大利和西班牙公债，因对美联储和欧洲央行的乐观情绪减退

* 欧洲央行重申低利率政策立场

路透伦敦8月1日 - 评级较低的欧元区国家公债周四上涨，此前美国公布良好的制造业和初请失业金人口数据显示美国经济正稳步增强，刺激投资人对风险资产的买需。

德债表现落后于欧元区二线国家公债，受累于上述数据，以及部份投资人因欧洲央行决策者没有如上一次会议那样特别提到减息而倍感失望。

美国数据显示最新一周初请失业人数下降且制造业活动提速，之前欧元区和英国公布的制造业数据也较强。周三美国联邦储备理事会(美联储/FED)称美国经济仍需要支撑，且美联储对从9月开始缩减货币刺激计划没有任何暗示。

周四欧洲央行和英国央行的政策决议和美联储支撑经济的立场一致，使投资人感到安心，央行的决议表明市场流动性将仍然充裕，提振了包括意大利和西班牙在内的大部份评级较低的欧元区国家公债。

意大利10年期公债 收益率跌5个基点，报4.37%，西班牙10年期公债 收益率跌4个基点，报4.59%。

投资人顺利吸纳西班牙标售的32亿欧元三年期和五年期公债，没有理会西班牙愈演愈烈的政治贪污丑闻。

德债期货 缩减稍早录得的大部份涨幅，收涨2个跳动点，报142.37，从143.29日内高位回落，此为约一周高位。10年期德债 收益率跌0.5个基点，报1.67%。(完)

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