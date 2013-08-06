欧元债市：意大利公债风险溢价降至10周低位，因经济衰退及政治危机缓和

* 数据显示意大利第二季经济衰退可能触底

* 供应稀少和欧洲央行政策前景扶助意大利公债表现

* 欧洲央行执委普雷特重申欧洲央行可能进一步降息

路透伦敦8月6日 - 意大利公债风险溢价周二下降至10周低位，此前数据显示欧元区第三大经济体意大利第二季经济萎缩程度没有预期的严重，且该国政治危机缓和。

10年期意大利公债 较可比德债 收益率差下跌至5月来最低的大约253基点，因德国制造业活动数据强劲，推高德债收益率。若该收益率差收窄至少于250个基点，将触及两年低位。

欧洲央行执委普雷特的讲话支撑投资人对欧元区二线国家公债需求。普雷特在周二出版的报纸上称，欧洲央行的低利率前瞻性指引包括宽松倾向，如果通胀前景允许，进一步降息是一个选项。普雷特对政策研究网站Vox表示，欧央行“还未用尽弹药”。

意大利10年期公债 收益率跌4个基点，报4.26%，此前数据显示意大利第二季经济下滑0.2%，少于第一季的下跌0.6%，且跌幅小于市场预期。

意大利在8月没有公债标售，也促使投资人将上周的83.9亿欧元票息支付再度投资。

周一意大利10年期公债收益率下跌，此前公布的服务业数据良好及该国政府危机缓和。前意大利总理贝鲁斯柯尼表示，该国执政联盟将继续运作。

欧洲央行的宽松政策以及其尚未动用的购债计划扶助意大利和西班牙公债抵御两国的政治紧张状况。

欧元区二线国家经济前景略有改善及好于预期的德国数据降低投资人对避险德债的需求。

德债期货 跌15个跳动点，报142.07。10年期德债 收益率升1.4基点，报1.70%。(完)

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