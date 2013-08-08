欧元债市：10年期德债/英债收益率差逼近2010年以来最阔

路透伦敦8月8日 - 10年期英债/德债收益率差周四逼近2010年以来最阔，因有迹象显示英国经济复苏步伐快于欧元区国家。

两地经济复苏速度的差异从今年英债收益率攀升速度超过可比德债中得以反应。

周三，收益率差扩阔的速度进一步加快，因英国央行发布的利率可能在未来三年内保持在纪录低位的前瞻性指引并未起到抑制市场升息预期的作用。

10年期英债/德债收益率差 盘中触及80个基点，逼近7月9日触及的2010年6月底以来最阔的80.1。

尽管近期数据显示，欧元区经济显示暂时的企稳迹象，但英国数据显示，该国经济复苏步伐更加强劲。

自今年年初以来，10年期英债收益率累计上扬约50个基点，而可比德债收益率仅上扬约25个基点。

周四，10年期英债收益率基本持稳在2.48%，10年期德债收益率也持稳在1.68%。