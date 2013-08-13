更正-欧元债市：10年期德债收益率触及一个月高位，受助于经济复苏预期

(更正：因英文原文有误，内文第九段改为“风险溢价处于两年低点附近”，非“两个月低点”)

路透伦敦8月13日 - 德国10年期公债收益率(殖利率)周二触及一个月来最高水平，因市场预期数据将显示欧元区经济复苏加快。

欧元区6月工业生产料增长0.8%，德国8月ZEW经济景气指数料从36.3升至40.0。两个数据都定于0900GMT公布。

欧元区预定周三发布第二季国内生产总值(GDP)。根据路透调查，数据料显示经济增长0.2%，标志着欧元区结束长期以来的衰退局面。

德债期货 日内跌47个跳动点至141.76，10年期德国公债收益率(殖利率) 触及一个月高位1.74%，较上日收盘升约5个基点。

“德国公债今天开局十分疲软，因为...市场预期ZEW指数料将十分强劲。我们也认为，ZEW会超出预估，”Helaba Landesbank Hessen-Thueringen研究部门主管Ralf Umlauf说。

对经济强劲转好的预期同样反映在德债收益率曲线上，较长期一端的收益率涨势要快于短期。五年期德国公债收益率 升3.3个基点至0.709%，与10年期德债收益率之差触及一个月来最阔水平。

两年期德债收益率 受德国央行维持在较长一段时间内维持利率在纪录低位的承诺支撑，升1.1个基点，报0.179%。

在40亿欧元10年期德债标售前的仓位调整同样打压德债，交易商为新的供应腾出空间。

虽然市场押注经济前景将改善，也打压了低风险的公债，但收益率较高的意大利和西班牙公债持续寻得支撑，尽管二者的风险溢价处于两年低点附近。

10年期意大利公债与可比德债间的利差 缩窄3个基点至243个基点，10年期西班牙公债与可比德债的利差 也缩窄约3个基点至275个基点。(完)

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