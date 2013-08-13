更正-欧元债市：10年期德债收益率触及一个月高位，受助于经济复苏预期

标题新闻：贝莱德最大共同基金一资产组合经理称正买入黄金和美债等避险资产，以防全球政治风险
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(更正：因英文原文有误，内文第九段改为“风险溢价处于两年低点附近”，非“两个月低点”)
路透伦敦8月13日 - 德国10年期公债收益率(殖利率)周二触及一个月来最高水平，因市场预期数据将显示欧元区经济复苏加快。
欧元区6月工业生产料增长0.8%，德国8月ZEW经济景气指数料从36.3升至40.0。两个数据都定于0900GMT公布。
欧元区预定周三发布第二季国内生产总值(GDP)。根据路透调查，数据料显示经济增长0.2%，标志着欧元区结束长期以来的衰退局面。
德债期货 日内跌47个跳动点至141.76，10年期德国公债收益率(殖利率) 触及一个月高位1.74%，较上日收盘升约5个基点。
“德国公债今天开局十分疲软，因为...市场预期ZEW指数料将十分强劲。我们也认为，ZEW会超出预估，”Helaba Landesbank Hessen-Thueringen研究部门主管Ralf Umlauf说。
对经济强劲转好的预期同样反映在德债收益率曲线上，较长期一端的收益率涨势要快于短期。五年期德国公债收益率 升3.3个基点至0.709%，与10年期德债收益率之差触及一个月来最阔水平。
两年期德债收益率 受德国央行维持在较长一段时间内维持利率在纪录低位的承诺支撑，升1.1个基点，报0.179%。
在40亿欧元10年期德债标售前的仓位调整同样打压德债，交易商为新的供应腾出空间。
虽然市场押注经济前景将改善，也打压了低风险的公债，但收益率较高的意大利和西班牙公债持续寻得支撑，尽管二者的风险溢价处于两年低点附近。
10年期意大利公债与可比德债间的利差 缩窄3个基点至243个基点，10年期西班牙公债与可比德债的利差 也缩窄约3个基点至275个基点。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 梁睿雪; 审校 田建华)
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