欧元债市：德债收益率触及七周高位，因经济成长前景改善

* 押注欧元区经济持续改善损及低风险公债表现

* 西班牙和意大利公债较可比德债的收益率溢价缩窄至两年来最窄水平

路透伦敦8月13日 - 10年期德债收益率周二触及七周高位，此前好于预期的德国数据巩固了对欧元区经济正走出旷日持久的衰退的预期，且迹象显示美国经济积累动能。

德国8月ZEW经济判断景气指数升幅多于预期，扶助令西班牙和意大利公债较可比德债的收益率溢价收窄。

意大利和西班牙公债较可比德债收益率差收窄至新的两年来最窄水平。

预料周三公布的欧元区第二季GDP初值为成长0.2%。

10年期德债 收益率触及6月26日来最高的1.82%。德债期货 大跌137个跳动点，报140.86，录得3月初来最大单日跌幅，其跌势在强劲的美国零售销售数据公布后加剧。

两年期德债 收益率涨5个基点，至0.22%，五年期德债收益率升11个基点，报0.79%。

经济前景改善并没有损及意大利和西班牙公债表现，因经济成长对该两国应对不断膨胀的公共债务至为重要。10年期意大利公债 和可比德债收益率差收窄7个基点，至239个基点。10年期西班牙公债 和可比德债收益率差收窄11个基点，至267个基点，两个收益率差均为2011年7月来最低。

意大利政府消息人士称尽管已完成今年融资目标的约80%，但无计划缩减今年发债规模。(完)

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