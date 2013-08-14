欧元债市：德债收益率触及七周高位，因欧元区经济复苏

* 欧元区经济第二季成长0.3%

* 德债收益率上升，意大利和西班牙收益率走低

* 西班牙公债表现强于可比意大利公债，因该国计划削减发债规模

路透伦敦8月14日 - 德债收益率周三触及七周高位，因数据显示，欧元区走出衰退，且德债标售结果不佳，凸显市场对低风险公债的需求减弱。

经济状况改善支持欧元区二线国家公债，这些国家需要经济成长来帮助其偿还债务。西班牙和意大利公债风险溢价连续第三日触及两年新低。

今日进行的10年期德债标售的投标倍数为1.3，低于2013年标售均值1.52，得标收益率为1.8%，高于年内均值1.47%。

二级市场上，10年期德债收益率 持稳在1.81%，稍早触及6月24日以来最高1.84%。一旦升穿1.853%，将触及去年4月以来最高。

德债期货 收涨9个跳动点，报140.95，因价格回落吸引投资者暂时返回市场。

欧元区经济第二季扩张0.3%，因区内最大的两个经济体成长超预期，德国经济成长0.7%，为逾一年来最快，法国经济增长0.5%。

投资者预计经济复苏将持续，ING投资级策略部主管Padhraic Garvey表示。他指出，两年/10年期德债收益率差 目前处于160个基点，为7月8日以来最阔。

预期经济数据好转是近期拉低西班牙和意大利公债 较德债的风险溢价的因素之一。两个溢价分别触及260和235个基点，为两年新低。