更正-欧元债市：德债收益率持稳，此前曾触及2012年3月以来最高点

(更正：因英文原文有误，标题及内文第一段改为“2012年3月以来最高点”，非“20周高点”)

路透伦敦8月16日 - 德国公债收益率(殖利率)周五持稳，此前在欧元区经济前景好转的提振下触及2012年3月以来最高点，而且美国的乐观数据也增强了市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)下个月开始缩减刺激政策的预期。

投资者将关注下周公布的8月制造业数据，以确认欧元区复苏市场持续到下半年。周五稍晚将公布欧元区通胀数据，由于近日对市场影响较大的数据较少，市场走势可能将主要受技术因素影响。

此外，美国将公布的住房和消费者信心指数也将受到关注，投资者拭目以待数据是否会进一步证明美国经济好转。

“目前一直看到德债收益率上升...二线国家公债利差收窄。宏观面似乎是推动这些动态的主要力量。”德国商业银行策略师Rainer Guntermann称。“短期内这样的走势很难止得住。”

德国10年期政府公债收益率 变动不大，报1.88%。周四高见1.906%，为2012年3月以后最高点，因美国可比公债收益率触及两年高点。

德债期货 上涨8个跳动点，至140.19，市场在上交易日大跌后趋稳。然该期约本周料创6月中以来最大单周跌幅。

Helaba Landesbank Hessen-Thuringen指出，技术面仍利空。如果德债期货跌破139.90，可能跌向去年10月低点139.45和去年9月低位138.41。

“这股偏空动能可能持续一阵子，德债收益率至1.90%上进一步升高，也不让人意外，未来几天甚至可能逼近2%。”德国商业银行的Guntermann说。

他表示10年期德债收益率已经突破1.85%的关键技术水准。(完)

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