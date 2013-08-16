欧元债市：德债收益率本周录得6月以来最大周度涨幅

* 德债收益率持于2012年3月来最高水平附近

* 在欧元区PMI数据公布前，市场可能企稳

* 意大利和西班牙公债风险溢价处于两年低位附近

路透伦敦8月16日 - 10年期德债收益率周五基本持稳，本周录得6月来最大单周涨幅，因市场对欧元区经济复苏正在加速的预期升温。

德债收益率今日企稳，周四触及2012年3月以来最高1.906%，因数据显示，欧元区和美国经济前景改善，促使投资者抛售避险资产。

在下周公布欧元区PMI数据和美国联邦储备理事会(FED/美联储)7月会议记录前，投资者不愿在周五大举押注，但部分分析师表示，短期内收益率可能重拾升势。

10年期德债收益率 回落1个基点，报1.87%。本周攀升19个基点，为6月中美联储暗示将开始缩减刺激规模以来的最大单周涨幅。

10年期美国公债收益率 也持于两年高位附近，因市场押注美联储可能最早在9月采取行动。周四公布的美国上周初请失业金人口降至近六年低位，巩固了市场的这一观点。

德债期货 上扬9个跳动点，报140.20，周四回落逾80个跳动点。

Helaba Landesbank Hessen-Thuringen称，技术面仍然低迷：如果德债期货跌穿139.90，可能测试10月触及的低位139.45，和9月低位138.41。

但其他分析师表示，德债进一步走低的空间有限，尤其是短期德债收益率攀升可能触发欧洲央行的逆向反应之时，欧洲央行在7月时曾表示，希望实施利率“下行偏向”。

西班牙和意大利公债较可比德债收益率差持于两年最低水平附近，因外围公债表现强于区内避险公债。