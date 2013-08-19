欧元债市：德债收益率触及17个月高位，因预期美联储将缩减刺激计划

( )

* 10年期德债收益率触及2012年3月来最高

* 市场预期美联储会议记录可能显示美联储将在9月缩减购债

* 欧元区二线国家公债风险溢价全面上升

路透伦敦8月19日 - 德国10年期公债收益率周一触及2012年3月来最高水平，因投资人押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能最早在下月开始缩减月度购债规模。

交易商说，投资人为周三美联储公布7月会议记录作准备。会议记录可能巩固美联储将在下月削减购债计划的预期。

这一预期全面打压资产市场。欧元区二线国家公债较指标德债的风险溢价回吐近期收窄的部份幅度，上周数据显示欧元区第二季经济走出长时间衰退，是风险溢价缩窄的原因之一。

“所有市场都遭抛售，人们似乎愿意对任何种类涨势卖出，”一交易商说。

“主要原因是美国将开始缩减刺激计划。唯一的不确定性是美联储行动的时机，但周三会议记录将提供进一步线索。并非所有人都确信美联储会在9月行动，包括我在内，但要抵住市场抛售就有点困难。”

10年期德债收益率 升2.2个基点，至1.896%，稍早触及2012年3月来最高1.924%。10年期美债 收益率触及两年新高2.875%。

德债期货 跌29个跳动点，至139.93，稍早触及10个月低位139.71。

周一，10年期意大利公债 较可比德债收益率差走宽至238个基点，10年期西班牙公债 较可比德债收益率走阔至253个基点。意大利公债表现逊于其他欧元区公债，10年期意大利公债收益率升8个基点，至4.28%。

交易商表示，原因是季节性交投清淡，意大利保险商开始卖出意大利公债，在其帐簿中预留空间，为月底意大利公债标售作准备。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]