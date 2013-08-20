欧元债市：德债收益率触及三周高位，因德国称希腊需要第三轮救助

* 德国称希腊需要第三轮救助，不会进一步削减希腊债务价值

* 希腊10年期公债收益率触及三周高位

* 德债收益率从高位回落，因美联储退出计划重创新兴市场

路透伦敦8月20日 - 希腊公债收益率周二触及三周最高，此前德国财长朔伊布勒表示希腊需要第三轮救助，且不会进一步削减希腊债务价值。

朔伊布勒是在一次竞选活动中发表上述讲话的，这提醒了投资人，德国9月选举可能是持续了三年的欧元区危机的一个关键点。

朔伊布勒的讲话被解读为试图安慰德国纳税人，希腊将如数偿还其贷款。德国是向希腊提供的所谓“官方”贷款的最大贡献国。因此，朔伊布勒的讲话使市场忧虑民间贷款人可能再次在希腊救助计划中蒙受损失，尽管他们仅持有希腊债务的约十分之一。

希腊10年期公债收益率 升28个基点，至10.07%，为三周最高，希腊公债表现逊于其他欧元区公债。

交易商表示，希腊公债收益率攀升也和新兴市场全面被抛售相关，因投资人将资金撤出新兴市场，重投德国或美国市场，因德国和美国公债收益率受美联储将缩减刺激规模的预期带动攀升。

目前，市场普遍认为希腊属新兴市场。

资金从新兴市场撤出，驱动德债收益率周二下跌6个基点，周一一度触及2012年3月来最高的1.924%。德债期货 收升68跳动点，报140.61点。(完)

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