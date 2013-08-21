欧元债市：德债收益率上涨，投资人等待美联储公布会议记录

路透伦敦8月21日 - 德债收益率周三上涨，因投资人静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)7月会议记录公布，以寻找市场方向。

投资人押注美联储可能最早在下月缩减购债计划，这驱动10年期德债收益率周一上涨至2012年3月来的最高水平，且在这些水平的略下方稳定下来。

两年期德债标售顺利被市场吸纳，消息对市场影响有限，因市场焦点主要在美联储政策前景。市场将密切审视美联储会议记录以寻找联储开始削减货币刺激计划的时机和缩减幅度的线索，美联储行动的不确定性为广泛金融市场带来波动性。

德债期货 跌47个跳动点，报140.14。10年期德债 收益率升4个基点，报1.88%。

分析师和交易商表示，收益率仍接近2013年高位1.924%的事实显示市场为预期美联储会议记录将显示在短期内缩减刺激计划作准备。

德国标售规模略多于40亿欧元的两年期新债。尽管得标利率为0.23%，较7月时的标售高出超过两倍，但投标倍数仅为1.8，低于前次标售的2和今年类似到期年期公债标售均值的1.9。

两年期德债 收益率升1.1个基点，至0.22%。(完)

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