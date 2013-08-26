欧元债市：意大利公债收益率无视本国政治紧绷，德债收益率接近一年半高位

分析师表示，这可能给周四的公债标售蒙上阴影。但他们预期政界人士会在最后时刻达成协议，避免危机发生，意大利融资状况良好，也料将得以承受收益率上扬。

“市场对风险估计不足，因为，出现政府危机的风险系数绝不会很低，” 荷兰国际集团资深利率策略师Alessandro Giansanti说。

10年期意大利公债收益率 升3.4个基点至4.37%，两年期公债收益率 升2.8个基点至1.82%。

德国10年期公债收益率 跌1.2个基点至1.92%，仍接近一年半高位。10年期德债收益率周五触及1.98%，为2012年3月来最高。

周一晚些时候将公布的美国耐久材(耐用品)数据备受关注，市场试图从中寻找线索，了解美国联邦储备理事会(美联储/FED)是否最早在下个月将开始放缓购债步伐。

本周其它重要数据包括德国Ifo企业景气判断指数和美国国内生产总值(GDP)修正值。

德国商业银行策略师Rainer Guntermann预期10年期德债收益率将守在1.90-2.00%之间，直到下周美国公布就业数据。该数据对有关削减购债规模的讨论而言至关重要。

德债期货 升24个跳动点至139.82，上周五一度低见139.06,为2012年9月来最低水平。但德债料将进一步下跌。(完)

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