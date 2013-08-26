欧元债市：意大利公债跑输，前总理领导的政党扬言退出执政联盟

* 意大利公债收益率上扬，此前中右翼政党扬言退出执政联盟

* 西班牙/意大利公债收益率差收窄至去年3月来最低

* 德债收益率从一年半高位回落

路透伦敦8月26日 - 意大利公债收益率周一上扬，表现不及欧元区其他国家公债，因意大利前总理贝鲁斯柯尼领导的中间偏右政党周日公开表示，如果合组执政联盟的中间偏左政党下个月投票同意将贝鲁斯柯尼逐出国会，他们将不惜决裂，解散内阁。

分析师警告不要过分解读今日走势，因英国公众假期令市场交投清淡，他们表示周二的走势才能更好的反应出投资人人气。

不过分析师称意大利政局的不确定性扶助10年期西班牙公债较可比意大利公债收益率溢价收窄至2012年3月来最低。

“两国都有政治问题，但在西班牙控制的更好，意大利的政治风险更高,”Rabobank市场分析师Elwin de Groot表示。

10年期意大利公债收益率 升5个基点，报4.39%，较可比德债收益率差扩阔9个基点，报249个基点，西班牙10年期公债较可比意大利公债收益率差收窄至8个基点，为一年半最低。

德国公债收益率从上周触及的一年半高位回撤，因全球经济前景改善助燃了对美联储在9月缩减购债的预期，但其他央行可能仍将继续承诺维持低利率一段长时间。

周一美国公布7月耐久财订单大跌7.3%，跌幅大于预期，这令缩减购债预期有所降温。

10年期德债收益率 跌4个基点，报1.90%，脱离上周高位1.98%。

德债期货 升47个跳动点，至140.05。上周五低见139.06，为去年9月来最低。

德国商业银行策略师Rainer Guntermann预计，下周美国公布就业数据前，10年期德债收益率将保持在1.90-2.00%之间，该数据对美联储政策前景“有决定性作用”。(完)