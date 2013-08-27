更正-欧元债市：意大利公债收益率因国内政治动荡而攀升，叙利亚事件支撑德债

标题新闻：南非总统祖马将在周四稍晚宣布内阁重组－总统办公室声明
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(标题和正文中的利比亚更正为叙利亚)
* 意大利政府面临解体的风险
* 零票息意大利公债标售需求减少
* 避险德债走高，受助于叙利亚紧张局势
路透伦敦8月27日 - 意大利公债收益率差周二攀升至近一个月最高，因该国在夏季暂停后重启发债操作，市场需求不振，反应投资者担忧该国政府是否会解体。
德债期货受益于其避险吸引力上涨，因西方国家对叙利亚政府采取军事行动的可能性重创全球股市。
意大利执政的联合政府周二未能就房产税达成一致，在前总理贝鲁斯柯尼领导的政党威胁退出之际，联合政府面临新的危机。
意大利标售的两年期零票息公债的得标利率为1.87%，略高于上月标售水平，但反应需求状况的投标倍数下跌。
10年期意大利公债收益率 攀升7个基点，报 4.46%。10年期意大利/德国公债收益率差 为8月2日以来最阔261个基点。
西班牙与意大利公债收益率差接近零，意大利公债表现仍落后于西班牙公债，部分受累于国内政治动荡。
10年期西班牙/意大利公债收益率差报4个基点，为2012年3月以来最窄。
德债期货 收涨49个跳动点，报140.54。10年期德债收益率 跌4.7个基点，报1.85%，即使数据继续显示经济前景改善。
德国Ifo企业景气数据显示，企业信心为16个月来最高，优于预期。
对西方大国更接近对叙利亚涉嫌使用化学武器采取行动的担忧周二支撑避险资产。(完)
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* 美国第四季GDP终值被上修至增长2.1% * 预计收益率只是短暂上涨 路透纽约3月30日 - 美国公债收益率周四上涨，此前美国第四季国内 生产总值(GDP)终值被上修，表明经济增长稳定，但增速弱于前季。 “我们对美国经济增长和潜在基本面持积极态度，但我们预计增速不 会跳升至3%，”富兰克林坦伯顿的固定收益集团首席投资官Chris Molump hy称。 “在这种环境下，收益率小幅走高，不会大幅上升。” 美债收益率过去两周走低，指标10年期公债收益率自3月14日触及三 个月高位后跌了约30个基点。分析师称，周四收益率小幅上涨可能仅是短 暂的走势。 数据显示，美国第四季GDP增长年率为2.1%，高于之前发布的1.9%， 也超过市场2.0%的预估，但低于第三季3.5%的增速。 尾盘，指标10年期美债 价格下跌9/32，收益率报2.419% ，周三尾盘报2.387%。 30年期美债 价格下跌24/32，收益率报3.03