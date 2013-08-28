欧元债市：意大利公债收益率回落，因该国政府寻求就废除地产税达成一致

* 意大利政府寻求废除地产税，以缓解政治危机

* 德债逆转涨势，受英国央行总裁的讲话影响

* 因市场关注叙利亚局势，德债不可能遭大规模抛售

路透伦敦8月28日 - 意大利公债收益率周三走低，因该国政府接近废除一项备受争议的地产税，以缓和执政联盟内部的剑拔弩张的局面。

意大利公债表现强于德债等其他欧元区公债，德债跟随英债走低，之前英国央行总裁尼卡的讲话并未改变市场对英国升息时间将远早于央行暗示时间的预期。

意大利内阁将在今日晚些时候通过一项法令，以解决可能导致联合政府解体，并加剧国内政治动荡的地产税问题。

10年期意大利公债收益率 回落5个基点，报4.40%，抹去本周的部分升幅，扶助意大利/德国公债收益率差收窄9个基点，至252个基点。

德债期货 收跌24个跳动点，报140.30，回吐昨日近半数的涨幅，因英国央行总裁卡尼发表的讲话未达到部分投资者的预期，他们预计尼卡会发表通胀立场会更加温和的讲话，从而压制对央行将提前收紧政策的押注。

部分交易商表示，市场已基本消化了西方国家将对叙利亚发动攻击的因素，只有叙利亚冲突范围扩大，并进一步升级，才会导致更多资金涌入德债市场。